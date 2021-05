Gaetano Manfredi verso candidatura sindaco di Napoli per la coalizione del centrosinistra-M5S

Gaetano Manfredi , l’ex Ministro dell’Università oltre che rettore della Federico II avrebbe accettato di candidarsi a sindaco di Napoli per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle. Lo si apprende da fonti della coalizione. L’ex rettore della Federico II aveva deciso di fare un passo indietro a causa dei pesanti debiti del Comune di Napoli ma nelle ultime ore ha avuto rassicurazioni da Roma sulla preparazione di norme in grado di salvare i Comuni in condizioni di bilancio come quello partenopeo.

