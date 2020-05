Da qualche ora nella frazione di Gallo di Comiziano la strada è stata chiusa al traffico e presidiata dai Carabinieri per il ritrovamento di un ordigno, quasi sicuramente risalente alla seconda guerra mondiale. Il luogo del ritrovamento dovrebbe essere a poco distante dalla chiesa di San Nicola,

in Via Raffaele Napolitano, strada che collega alla gescal di Comiziano. Sul posto si attende l’arrivo degli artificieri.

