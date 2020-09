Garofalo: Uniparthenope torna a Nola, con una nuova sede ed un corso in Economia e management. Un’opportunità per le aree interne

“Un nuovo corso di Laurea, in Economia e Management, prende il via il 21 settembre nella sede di Nola. Un’importante opportunità per i giovani e per il territorio”. Ad affermarlo è Antonio Garofalo, prorettore dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, alla vigilia della riapertura di due strutture distaccate dell’ateneo, nella cittadina campana.

“Un corso di studi nuovo nel suo genere – ha precisato il rappresentante dell’Università – che potrà contare su un’ampia rete di partenariato, composta da istituzioni culturali, accademiche e realtà imprenditoriali locali, nazionali ed internazionali. Non è un caso che l’offerta formativa preveda due lingue straniere obbligattorie, per garantire una preparazione ancora più solida ed una marcia in più, in una prospettiva globale, soprattutto in termini di occupabilità. L’attività didattica sarà affiancata da un centro di ricerca, il Cremed. Grande soddisfazione, dunque, per questo ritorno, dopo qualche anno di assenza, a Nola”.

“Il ruolo dell’Università – ha sottolineato Garofalo – è fondamentale per lo sviluppo della comunità locale, soprattutto grazie a corsi di studi mirati, che sono costitutivamente connessi al mondo produttivo. La strategia messa in campo da Uniparthenope potrà avere significative ricadute non solo per il Nolano, ma anche per tutte le aree interne della regione, a cominciare dall’Irpinia. Il nostro obiettivo, infatti, è creare sinergie sempre più intense ed incisive con i territori, rinnovando una tradizione accademica, che viene da lontano”.

