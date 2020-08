GESUALDO. La tavola rotonda dell’Irpinia delle idee 2020

“L’ Irpinia delle idee 2020” nasce con l’obiettivo di creare un momento di discussione e di dibattito, lontano dalle polemiche politiche e dalla campagna elettorale, in cui personalità del mondo delle istituzioni, dell’imprenditoria, della cultura possano confrontarsi tra di loro e con il pubblico partecipante in un sereno scambio di idee, progetti e prospettive.

L’”Irpinia delle Idee” è dunque un evento, che si vuol far diventare un appuntamento fisso, che veda l’Irpinia di nuovo protagonista, come palcoscenico di eventi dalla portata nazionale e come motore di sviluppo e crescita per l’intero Paese.

L’”Irpinia delle Idee 2020” è patrocinato dal Comune di Gesualdo e dall’Associazione “Fuori Luogo”, ideato e organizzato da Antonio Petruzzo, Gianmarco Genua, Luigi Petruzzo e Stefano Carluccio.

Si svolgerà dal 24 al 26 Agosto nel Castello di Gesualdo, rispettando tutte le normative anti-covid. Sarà quindi obbligatoria la mascherina, l’uso dell’igienizzante, il distanziamento e la registrazione di tutti i partecipanti in loco.

L’edizione del 2020 vedrà la partecipazione dell’onorevole Federico Conte, deputato e segretario della Commissione Giustizia, e dell’onorevole Umberto Del Basso De Caro, deputato e membro della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici nel primo pomeriggio del 24 Agosto. Il tema saranno le regioni e le infrastrutture locali.

A seguire ci sarà un incontro con i sindaci del territorio, sui problemi e le opportunità delle amministrazioni locali ai tempi del covid-19. Gli organizzatori si confronteranno con Carmine Ciullo, sindaco di Frigento, Angelo Cobino, sindaco di Grottaminarda, Gianluca Festa, sindaco di Avellino, Beniamino Palmieri, sindaco di Montemarano e Edgardo Pesiri, sindaco di Gesualdo.

Nel pomeriggio di martedì 25 Agosto a partire dalle 18 ci sarà una tavola rotonda presso il Castello di Gesualdo con i giovani imprenditori e le energie locali. I relatori finora confermati sono i seguenti: Nadia Savino, titolare dell’azienda BioLu, Antonio Petruzzo, consulente doganale per le PMI presso l’Italian Trade Agency, Rocco Savino, amministratore della Cooperativa Guido, Angelo Nudo, titolare di Carmasciando, Maria Grazia Villano, Presidente di Confindustria Giovani Irpinia, Maria Elena De Gruttola, manager culturale, Stefano Scauzillo, titolare di Essequadro eyewear.

Il giorno seguente, mercoledì 26 Agosto, dalle 18 si parlerà di Istruzione ed Europa con l’ex Ministro della Pubblica Istruzione, l’On. Giuseppe Fioroni, e l’On. Piero De Luca, deputato e membro della Commissione Politiche dell’Unione Europea.

L’”Irpinia delle Idee” è un evento completamente gratuito, autofinanziato dagli organizzatori, e che si pone l’obiettivo di coinvolgere non solo nei tre giorni, ma anche in quelli a seguire, tutte le persone che abbiano la volontà di far crescere questi luoghi al fine di generare un dibattito della più alta qualità.

Sarà possibile seguire la manifestazione in presenza e/o in streaming sulla pagina facebook di “Fuori Luogo”.

La partecipazione agli eventi ed ai dibattiti che ne nasceranno è aperta a tutti, senza distinzione di appartenenza politica e ruoli ricoperti.

Il seguente comunicato è valido anche come invito alla stampa, cartacea ed online, ed alle televisioni. I professionisti del settore che verranno a Gesualdo saranno nostri graditi ospiti per tutta la durata dell’evento, fino a tarda sera.

