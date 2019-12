GESUALDO. Nuovi e innovativi laboratori per il liceo musicale

Uno studio di registrazione, un laboratorio dedicato alle tecnologie musicali e una sala prove per l’orchestra. Sono i nuovi spazi del liceo musicale di Gesualdo inaugurati nel pomeriggio di ieri alla presenza del dirigente scolastico Catia Capasso, del Sindaco di Gesualdo Edgardo Pesiri, dell’assessore all’Istruzione Ida D’Onofrio, del presidente del Consiglio d’Istituto Giovanni Caspariello, del parroco Padre Enzo Gaud aliano di Studi Gesualdiani Raffaele Fulchini e la professoressa Leonarda Bongo, autrice del murales “La musica nel tempo”.

I nuovi laboratori, finanziati con fondi europei con un importo di 150mila euro, consentiranno ai ragazzi che frequentano il liceo musicale di Gesualdo di avere a disposizione strumentazioni e spazi musicali all’avanguardia. L’offerta formativa, rafforzata dalle nuove tecnologie musicali, sarà affiancata dal potenziamento del trasporto su gomma per meglio collegare la cittadina sede del liceo con i paesi limitrofi. «Metteremo a disposizione una navetta che consentirà ai ragazzi residenti in altri paesi di raggiungere più facilmente Gesualdo – ha dichiarato il Sindaco Edgardo Pesiri -. I nuovi laboratori, unitamente al rafforzamento dei collegamenti, sono un ulteriore punto di forza del liceo musicale, già ricco per una meritevole e interessante offerta formativa». «Gesualdo si conferma, ancora una volta, città della musica, centro culturale e musicologico degno di essere proiettato a livello internazionale» ha continuato il primo cittadino.

All’inaugurazione dei laboratori presso la sede dell’Istituto in piazza Canale ha fatto seguito il concerto di Natale nella chiesa di San Nicola con la partecipazione straordinaria del giornalista e pianista Paul Balke. Gli studenti del liceo musicale di Gesualdo si sono esibiti interpretando i brani della migliore tradizione concertistica. Particolarmente apprezzate le interpretazioni del classico natalizio Happy Christmas, dei brani di Frank Sinatra e di Ennio Morricone.

«Siamo felici di registrare che il liceo musicale si stia radicando sempre più in questa cittadina che deve la sua fama al grande principe madrigalista Carlo Gesualdo. L’insegnamento della musica a più livelli è una delle priorità della mia Amministrazione» ha commentato il Sindaco Pesiri confermando, in questo modo, il suo impegno a sostegno della cultura.

adsense – Responsive – Post Articolo