Gianluca Festa, sindaco di Avellino, si difende a “Live non è la D’Urso” dopo le polemiche: «Ho fatto quello che ritenevo giusto»

Nella puntata di questa sera di Live non è la D’Urso il sindaco Gianluca Festa si è difeso così: «E’ accaduto che dopo aver fatto un giro sull’isola pedonale, per assicurarmi che anche la ripresa della movida fosse nel pieno rispetto delle regole, mi sono imbattuto nella stessa, ho chiamato la municipale e la Questura, ma non potevo girarmi e lasciare i ragazzi in quelle condizioni. Il selfie in quel momento ha significato, per i primi 50 ragazzi, farli allontanare, distanziarli e calmare gli animi. Ho fatto quello che ritenevo giusto, la cosa peggiore è che c’era il pericolo di ordine pubblico, ho improvvisato, ho preferito il dialogo e non la contrapposizione. Io li ho trovati, erano trecento ragazzi, non ho girato le spalle, li ho affrontati così».

adsense – Responsive – Post Articolo