Gigi Proietti è morto, aveva appena compiuto 80 anni

Gigi Proietti, al secolo Luigi Proietti, era ricoverato in clinica da qualche giorno perché non si sentiva molto bene e stava facendo degli accertamenti per uno stato di affaticamento. Le sue condizioni si sono aggravate nel tardo pomeriggio di domenica, in seguito a uno scompenso cardiaco. Alle 5.30 di oggi alle 2 novembre, nel giorno del suo 80esimo compleanno, Gigi Proietti è morto. La causa non sarebbe il Covid, ma problemi cardiaci. La famiglia ha voluto mantenere il massimo riserbo riguardo alle sue condizioni di salute.

adsense – Responsive – Post Articolo