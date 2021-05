Gioco pazzo? Ecco cos’è

Che il ludico e videoludico si sviluppi continuamente non è di certo un segreto. Per capirlo basta visionare le nuove mode e le tantissime tendenze che hanno luogo. Ogni anno si sviluppano dei nuovi modi di giocare. Vengono offerte delle nuove possibilità e tutti i giocatori hanno il loro motivo per continuare a giocare senza badare letteralmente a nulla. Questo riguarda tutte le tipologie di giochi: si tratta di un processo continuo e irreversibile. Uno di quelli che avvengono costantemente. Sarebbe inutile negare il contrario, perché il mondo del gaming, sia online che in single player, non è di certo stagnante, anzi. Il mondo del gaming è in continua evoluzione. Lo sanno bene coloro che hanno inventato il gioco loco, ovvero il gioco pazzo: un nuovo format del mondo dei giochi, nato in TV grazie agli sforzi della sempre eterna Simona Ventura. Di cosa si tratta? Semplice: un gioco che va oltre qualsiasi limite, che oltrepassa le regole.

Gioco loco nel videogaming

Gli esperti videogiocatori possono protestare dicendo che nel mondo del videogaming sanno già che il mondo del multiplayer è pazzo di per sé. Non servirebbe mica un’altra modalità a cui affidarsi per capire basta giocare a un videogioco qualsiasi in modo da accorgersi di quanto sia folle quel settore. Eppure, un pizzico di follia ci vuole sempre. Perché che piaccia oppure no, proprio la follia rende il videogaming così diverso e così particolare. Il gioco loco nel videogaming altro non è che un gioco imprevedibile. Esso prevede la necessità di usare delle modalità particolari, di fare delle mosse insolite e in generale di usare la fantasia per giocare velocemente e in una maniera molto pazza. Talvolta tutto questo irrita i gamer, che si ritrovano a dover fare i conti con una modalità di gioco tanto strana quanto particolare. D’altro canto si tratta anche di un nuovo modo di videre il gaming.

Come partecipare al gioco loco?

Facile: basta perdere i freni e i limiti, diventando pazzi e cercando di andare oltre al gioco comune. Una cosa facile da dirsi e facile da farsi, dato che basta fare ciò per cui il gioco è nato: lo svago totale. Niente competizione, che resta comunque nel gioco d’azzardo in relazione ai casinò come Betflag , ma solo divertimento più puro con una sola intenzione: divertirsi e far divertire anche l’altro giocatore.

