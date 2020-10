È morto Gianfranco De Laurentiis, noto giornalista. Aveva 81 anni. Per oltre trenta figura dello sport in Rai. Aveva iniziato al Corriere della Sera, dal 1972 in Rai e dal 1976 allo sport del Tg2. Direttore Tgs dal 1993 al 1994. Lo si ricorda a “Diretta Sport”, “Dribbling”, “Domenica Sprint”, “Domenica Sportiva” e anche alla “Giostra del gol”, programma per gli italiani all’estero su Rai International. Il giornalista romano è spirato nella notte.

adsense – Responsive – Post Articolo