GIORNATA DELLA LEGALITA’, CGIL IN CAMPO FIORDELLISI: «L’emergenza sanitaria può aprire varchi pericolosi al malaffare»

. In occasione della giornata della legalità, sabato prossimo 23 Maggio alle ore 12, la Cgil organizza una videoconferenza sul pericolo, più volte denunciato, delle infiltrazioni mafiose nel tessuto sociale ed economico e la necessità di contrastarle.

«L’emergenza sanitaria ed economica – dice Franco Fiordellisi – e con essa l’aumento delle povertà possono aprire varchi pericolosi al malaffare e ai fenomeni di usura e di racket finanziario. Può succedere anche in Irpinia, un territorio molto fragile da questo punto di vista come più volte denunciato dal sindacato. La crisi economica e sociale generata dall’emergenza sanitaria può determinare una frattura sociale insanabile: dobbiamo intervenire prima che sia troppo tardi. Per questo abbiamo già chiesto a Prefettura ed Enti Locali, Comuni, di creare delle commissioni “Trasparenza” e per “Sviluppo Sostenibile e Sociale” » .

Come impedire tutto ciò? Come operare da parte dello Stato per garantire il rispetto della legalità? Se ne parlerà sabato alle 12 in diretta sulla piattaforma “Collettiva” e su Facebook. Introduce Giuseppe Massafra, Segretario CGIL. Ne parleremo con Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL, Rosy Bindi, già Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico, e Marco Omizzolo, Sociologo. Coordina Roberta Lisi, Giornalista “Collettiva”

