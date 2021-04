GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DEL DIRITTO D’AUTORE. Aspettando l’apertura della nuova libreria MONDADORI di Avella

Quest’anno festeggiamo la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, aspettando con gioia l’apertura della libreria MONDADORI di Avella, che sarà inaugurata lunedì 26 Aprile alle 17,00 nel centrale Corso Vittorio Emanuele, 23. Una vera e propria libreria, la prima del baianese e paesi limitrofi dell’agro nolano. Voluta dall’Avv. Antonio Larizza, eclettico promotore culturale già presidente della Fondazione Avella Città d’Arte, oggi membro della Fondazione Sistema Irpinia e presidente dell’associazione culturale Artis Suavitas e dell’omonimo premio, professionista innamorato della propria terra, con l’apertura della libreria, curata nei minimi particolari, colma un vuoto strutturale nel panorama culturale del territorio. La location, che oltre agli scaffali, dispone di una sala per letture, convegni e presentazione di libri e autori, è stata arredata con gusto e vede campeggiare l’opera scultorea dell’artista Cettina Prezioso “ le radici della conoscenza” creata per l’occasione. Oltre al fattore squisitamente artistico – culturale l’intuizione di Antonio Larizza cade in un momento molto rassicurante per il settore che vede l’editoria italiana in decisa ripresa nei primi tre mesi del 2021 (+26,6%). Questo periodo di confinamento forzato ha fatto rinascere la passione per i libri e per la lettura soprattutto attraverso le librerie online, ma anche per il significativo aumento dei frequentatori di librerie con scaffali e librai (+18,6%).

Il mio pensiero è che l’impegno per la promozione del libro e la qualità della lettura non deve fermarsi e l’abbiamo dimostrato con otto edizioni della Festa dei Libri e dei Fumetti di Avella. Oggi per noi avere come riferimento una libreria di brand eccellente è una “conquista”. Auguri sinceri e affettuosi per la mission ad Antonio Larizza; siamo certi che MONDADORI diventerà un punto di grande riferimento culturale del territorio con Avella nel Cuore!

Buona giornata mondiale dei libri a tutti.

Saverio Bellofatto

adsense – Responsive – Post Articolo