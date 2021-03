Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime della mafia. VIDEO

La Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giunge alla sua ventiseiesima edizione: un periodo lungo che ha reso protagonista una vasta rete di associazioni, scuole, realtà sociali in un grande percorso di cambiamento dei nostri territori, nel segno del noi, nel segno di Libera. La Giornata è da qualche anno anche riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 marzo 2017. Le associazione “Ultimi”, “Lotta per la Vita”, “Ascolto donna” hanno realizzato un video per non dimenticare. Eccolo in allegato.

