Giornata Terra, Sottosegretario SIBILIA (M5S, INTERNO): “Le strategie in materia di ecologia del Governo guardino al 2050: ok a PNRR se confermato Superbonus 110%”

“Oggi si celebra la Giornata della Terra, nata per sensibilizzare il mondo alla conservazione delle risorse naturali della Terra.

Il M5S ha ottenuto la creazione del Ministero della Transizione Ecologica, ora la maggioranza di Governo deve trovare il coraggio per le scelte anche in materia di clima e di energie pulite: in questa direzione va certamente la proroga del Superbonus 110% almeno fino al 2023, una misura che mira all’efficientamento energetico diffuso sul nostro territorio. Il pieno sostegno del M5S al PNRR dipende da scelte come questa, lo dobbiamo alle generazioni future. Una strategia che si traduce nella tabella di marcia verso il 2050″.

E’ quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA, in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2021.

