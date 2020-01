Giovani per la Valle del Sabato, comunicato stampa del gruppo di opposizione di Cesinali

Comunicato pubblicato in data odierna alla luce negli ultimi periodi e che interessa il Vicesindaco di Cesinali, comune nel quale il gruppo politico Giovani per la Valle del Sabato ha posizione di minoranza nel consiglio comunale.

ROBERTO MONTEFUSCO (Sinistra italiana): Grazie alle segnalazioni dei gruppi di opposizione e di cittadini di Cesinali sono stati denunciati i reiterati comportamenti del vicesindaco Pasquale De Vito che sui social si rende responsabile di una chiara apologia di fascismo. Tutto ciò, oltre che essere sanzionato dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica, e’ ancora più grave quando giunge da chi dovrebbe rappresentare le Istituzioni ed una comunità, per cui dovrebbe essere sacro il rispetto dei valori costituzionali, incompatibili con la volgare esaltazione del fascismo e dei suoi simboli. E’ evidente che De Vito debba dimettersi immediatamente, e mi auguro che il Sindaco e la maggioranza abbiano la sensibilità democratica minima per capire che Cesinali non merita questo scempio e l’ indecenza di queste esternazioni. Non e’ possibile minimizzare, ignorare, sottovalutare queste parole e questi slogan, e chi lo fa si assume una responsabilità gravissima.

– FRANCESCO IANDOLO (Cons. Comun. di Avellino – Avellino prende parte): Viviamo in tempi difficili di perdita di valori e di frammentarietà. Oggi più che mai l’esempio e la testimonianza delle persone impegnate in politica serve per orientare le comunità al bene comune. Ciò che ostenta il vicesindaco di Cesinali sui social è grave perché l’apologia del fascismo è contro la costituzione della nostra repubblica nata dalla Resistenza al fascismo. Ci chiediamo con che spirito si può amministrare una comunità con questi modelli di riferimento? Serve una presa di posizione netta delle istituzioni per arginare questo preoccupante fenomeno.

