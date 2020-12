Giovanni Esposito Coordinatore Regione Campania del MId Movimento Italiano Disabili traccia un bilancio delle attività in vista della fine dell’anno affermando che è stato un anno entusiasmante dove molti degli obiettivi prefissati sono stati raggiunti sia in tema di affermazione dei diritti sia per quanto riguarda le iniziative portate avanti per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia per le celebrazioni della giornata internazionale dei diversamente abili.

Il mio grazie più grande lo devo ai miei Coordinatori e Vice tutte persone ammirevoli e valide ma anche a tutti i simpatizzanti e iscritti che mi hanno incoraggiato e sostenuto nelle scelte che ho ritenuto mettere in campo e altre purtroppo anche non messe in campo a causa della pandemia in corso.

Come Coordinatore Regione Campania annuncio una forte programmazione per il 2021 nell’agenda di programma del Coordinamento dove prevarrà ancor di più l’ascolto dei bisogni e delle problematiche relative agli aspetti della disabilità inserendo la volontà di indire ove possibile anche l’organizzazione di un congresso regionale come richiesta posta alla mia attenzione dal Coordinamento Provinciale di Salerno dove saranno invitate a partecipare tutte le istituzioni di ogni ordine e grado e il coinvolgimento delle associazioni operanti nel settore della disabilità, è nei miei doveri far sentire la voce di chi non ha voce abbandonato dalle istituzioni in ogni sede deputata scalando le vette delle montagne anche più irraggiungibili perché come diceva un’ amico non vi è sosta se non sulla cima in ogni ramo della vita.

Ancora una volta il mio grazie ai vertici nazionali del Movimento sempre vicini a supportare il lavoro del Coordinamento Campania partendo dai Coordinatori Nazionali al Presidente Nazionale che ringrazio tutti della fiducia riposta in me anche nei momenti in cui barcollo.

