Giovanni Esposito nominato nuovo dirigente Comitato Asi (Associazioni Sportive Italiane Avellino, Caserta, Benevento)

Con questo comunicato stampa Giovanni Esposito ringrazia il Presidente del Comitato Asi Associazioni Sportive Italiane per le province di Avellino, Caserta, Benevento Ettore De Concilis de Iorio e tutto il gruppo dirigente per avermi conferito la nomina di dirigente Comitato Asi con la responsabilità di coordinare e rappresentare le affiliate associazioni sportive che operano nel mondo della disabilità.

Incentivare il mondo dello Sport soprattutto in questo periodo storico difficile dove lo Sport e la pratica sportiva sono ferme è per me motivo di orgoglio spero di riuscire ad apportare anche in questo campo un valido contributo.

adsense – Responsive – Post Articolo