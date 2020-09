Giovedì ad Avellino la consegna del “Premio volontariato & impresa” e l’inaugurazione della nuova sede sociale

Giovedì mattina alle ore 11.00 presso la nuova sede dell’associazione “La Casa sulla Roccia” di via Fontanatetta 1/b ad Avellino si terrà la cerimonia di consegna del “Premio Volontariato & Impresa” del CSV Irpinia Sannio.

Nell’occasione l’associazione “La Casa sulla Roccia” inaugurerà la nuova sede, ringraziando l’azienda “A. Capaldo S.p.A.” di Atripalda e quanti hanno reso possibile l’apertura della stessa, e celebrerà i dieci anni di attività del servizio Adozioni Internazionali.

Nel corso dell’evento interverranno Maria Calabrese, referente Centro per le famiglie; Anna De Stefano, referente del centro Adozioni Internazionali de La Casa sulla Roccia; Mary Faticato, referente Ufficio Progetti La Casa Sulla Roccia; Luigi Vitiello, presidente La Casa sulla Roccia; Maria Rosaria Famoso, presidente Demetra Società Cooperativa Sociale e coordinatrice Casa Rifugio “Antonella Russo”; Luigi Preziosi, medico di base che collabora con l’associazione; Sergio Capaldo, referente per l’azienda “A. Capaldo S.p.A.” che riceverà per l’occasione una targa; Maria Cristina Aceto, direttore CSV Irpinia Sannio; e Raffaele Amore, presidente del Centro Servizi. Sarà inoltre presente per la benedizione della sede don Luigi Di Blasi, parroco della chiesa San Francesco di Assisi di Borgo Ferrovia.

Il centro “SOCIALAB” dell’associazione “La Casa sulla Roccia”, oltre a garantire il servizio di Adozioni Internazionali, è anche Centro antiviolenza, Centro per le famiglie e Studio di Psicoterapia.

