Giugliano ( +Campania in Europa) dagli imprenditori: “Favorire incontri con buyers internazionali per il rilancio delle aziende tessili vesuviane”

SAN GENNARO VESUVIANO. Incontri nelle fabbriche tessili del Vesuviano per ascoltare gli imprenditori e le loro esigenze e proporre delle iniziative. E’ qunto sta facendo Angela Giugliano candidata alle elezioni Regioni nella lista +Campania in Europa . “Il Vesuviano e gran parte della provincia di Napoli sono famosi per la loro produzione tessile”, commenta la Giugliano, “creazioni di abiti, camice e tanti brand che hanno rappresentato e rappresentano la Campania nel mondo. La nostra missione è supportare questi imprenditori con mezzi adeguati per permettere di continuare a produrre capi di abbigliamento di qualità, unico modo per vincere la sfida con la produzione di massa”. Da qui la consapevolezza che occorrono proposte concrete e realizzabili. “È mio impegno promuovere il tessile vesuviano e napoletano”, conclude la Giugliano, “attraverso gli strumenti regionali e delle camere di commercio oltre a prevedere all’interno di una rinnovata Fiera Vesuviana due eventi promozionali dedicati alle presentazioni stagionali e agli incontri commerciali con buyers internazionali. Recuperiamo il passato, per migliorare il futuro”.

