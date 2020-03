GIUGLIANO: Cosparge di benzina un’agenzia e puntando un coltello chiede soldi. 56enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per rapina pluriaggravata e tentato incendio un 56enne incensurato di Giugliano in Campania.

L’uomo si è presentato nella sede di un istituto di vigilanza della zona costiera della città e ha preteso che fosse saldato il credito di una vecchia prestazione lavorativa.

Puntando un coltello contro segretaria e titolare dell’agenzia, il 56enne ha cosparso gli uffici con benzina e minacciato di dare fuoco a tutta la struttura.

Le vittime, per calmarlo e distrarlo mentre allertavano il 112, gli hanno consegnato 300 euro come acconto. Il 56enne ha però continuato con le minacce e impugnando un accendino promesso di incendiare l’ufficio se non avesse ottenuto l’intera somma.

Prima che la situazione finisse in tragedia, i carabinieri hanno raggiunto l’agenzia e bloccato l’uomo. Sequestrato un coltello a serramanico, una tanica da 5 litri contenente ancora residui di benzina e un accendino da cucina.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio.

