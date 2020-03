I Carabinieri della Stazione di Varcaturo e quelli della Sezione Radiomobile di Giugliano in Campania hanno denunciato 12 persone che, nonostante le norme governative anti-contagio, aveva organizzato un pic-nic all’aperto in un parco di Via Madonna del Pantano. Attrezzati con sedie, tavolini e alimenti vari, i denunciati si sono giustificati dicendo che, dopo 5 gg rinchiusi in casa, avevano bisogno di prendere un po’ d’aria.

Risponderanno tutti di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

