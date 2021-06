Giuliana De Sio in scena alla IV edizione di “Irpinia Madre Contemporanea” con un omaggio a Basile e intervista/racconto con Antonia De Mita. Mercoledì 23 giugno a Montaguto (AV)

Giuliana De Sio è la protagonista del nuovo evento di Irpinia Madre Contemporanea, originale festival artistico e culturale ideato da Antonia De Mita per riscoprire la bellezza dei borghi irpini e valorizzare le risorse di un territorio ricco di storia e tradizione.

Dopo il successo del recital di Michele Placido a Calabritto – tra Dante, Montale, Viviani e De Filippo – la rassegna itinerante giunta alla IV edizione raggiungerà Montaguto, piccola cittadina che sorge su di un’alta collina sulla valle del Cervaro, al confine tra Campania e Puglia. L’attrice campana porterà in scena mercoledì 23 giugno alle 20 in piazza Antica, un omaggio a Giambattista Basile (1566 -1632). L’autore de “Lo Cunto de li Cunti”, primo scrittore a utilizzare la fiaba come forma di espressione popolare, tradotto da Benedetto Croce e già governatore di Avellino dal 1619 al 1621.

Attrice di teatro, cinema e fiction, vincitrice di due David di Donatello, Giuliana De Sio sarà protagonista per il festival irpino anche di un dialogo/intervista con Antonia De Mita, che introdurrà il recital e le domande del pubblico.

Sarà un incontro umano, privato e professionale dove verranno ripercorse le principali tappe della fortunata carriera dell’attrice, dagli esordi nel 1977 nello sceneggiato Rai, “Una donna”, tratto dal romanzo di Sibilla Aleramo, ai film con Massimo Troisi, Francesco Nuti, Elio Petri e Carlo Lizzani.

La quarta edizione di Irpinia Madre Contemporanea – rassegna realizzata con il contributo della Regione Campania (POC Campania 2014-2020) e il patrocinio del MiBACT – si concluderà sabato 26 giugno alle 18.30 a Petruro Irpino con il concerto di Remo Anzovino. Il compositore e pianista, tra i massimi esponenti della musica strumentale italiana con oltre 12 milioni di ascolti su Spotify, si esibirà in piano solo al tramonto nel borgo della piccola cittadina che sorge su uno sperone roccioso nella valle del fiume Sabato. La rassegna ha già ospitato le esibizioni di Adriano Giannini a Montemiletto e il concerto della soprano Carmen Giannattasio a Rocca San Felice, confermando la sua formula “diffusa” con il coinvolgimento di alcuni tra i più affascinanti scrigni della provincia di Avellino.

Irpinia Madre Contemporanea presenta un programma integrato di iniziative e percorsi di qualità tra arte, cinema, musica, teatro e letteratura. Un itinerario culturale che punta a riscoprire e valorizzare l’Irpinia dei borghi, dei castelli e del vino con le tre DOCG (Greco di Tufo, Fiano di Avellino e Taurasi), promuovendo le risorse locali attraverso visite guidate, spettacoli, happening e incontri ad ingresso gratuito e in piena sicurezza, nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.

