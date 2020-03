Gli assalti ai supermercati e lo svuotamento degli scaffali in Campania. Anche i calciatori del Napoli in fila ai supermercati

Subito dopo le dichiarazioni del premier Conte nella serata del 9 marzo sulle ordinanze restrittive per contrastare l’epidemia da Coronavirus, invitando la popolazione a rispettare le normative di sicurezza, in Campania la popolazione ha cominciato a prendere d’assalto i supermercati.

Nonostante il decreto ministeriale molte persone continuano a riversarsi nei supermercati, senza rispettare le distanze di sicurezza e dando vita ad assembramenti, per fare incetta di scorte di cibo.

Sono tante le segnalazioni al riguardo arrivate al Consigliere dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che insieme allo speaker radiofonico Gianni Simioli, ammonisce tutti coloro che in queste ore stanno affollando i supermercati: “Tutto questo è una follia, bisogna capire che questo modo irresponsabile di comportarsi mette in pericolo se stessi, i propri familiari e gli altri. Bisogna evitare il più possibile i contatti ed invece questi si ammassano e svuotano in modo assurdo gli scaffali dei supermercati, magari prendendo cose di cui non hanno neanche bisogno, togliendone la disponibilità a chi ne ha davvero necessità.

La cosa peggiore è che personaggi pubblici, come i calciatori del Napoli, si siano fatti coinvolgere in questi comportamenti irresponsabili dando un pessimo esempio. È stato pubblicato un video dalla moglie del portiere del Napoli David Ospina all’esterno di un supermercato, i coniugi Ospina, così come altri calciatori del Napoli sono stati riconosciuti dai cittadini in fila ai supermercati.

In questo momento di crisi ognuno deve fare la propria parte ed essere responsabile, si deve restare in casa e si può fare la spesa ma in modo civile e seguendo le direttive ministeriali.”

