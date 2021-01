Gli auguri di buon anno dell’U.S. Avellino.

È stato un anno doloroso a causa dell’emergenza sanitaria che abbiamo dovuto affrontare.

Il calcio ha rappresentato una valvola di sfogo per tutti, un momento di distrazione rispetto alla difficile realtà che l’intero mondo ha vissuto.

È stata una prova di forza che è costata tantissimi sacrifici, economici e non, all’intero mondo del calcio ed in generale allo sport.

Affronteremo questo 2021 con la consapevolezza del valore sociale che l’intero movimento calcistico riveste a livello nazionale e mondiale.

L’auspicio è quello di ritornare presto alla normalità, riassaporando il calore dei tifosi e, soprattutto, ricominciando a vivere la quotidianità che ognuno di noi ha abbandonato da ormai 9 mesi.

Buon 2021 da parte dell’US Avellino 1912.

adsense – Responsive – Post Articolo