Gli elogi di Alaia al comando della stazione dei carabinieri di Avella.

In questa triste vicenda (Covid19) che accomuna intere realtà territoriali, non passa inosservato il lavoro quotidiano messo in campo dall’ Arma dei Carabinieri di Avella che, sotto l’egida del Comandante di Stazione, Gian Marco Piccione, in maniera discreta, con professionalità e spirito di abnegazione sta portando avanti senza se e senza ma. Parole espresse a cuore aperto da parte dell’ex Sindaco di Sperone il Dott. Salvatore Alaia, che in un momento storico di grande impatto socio-economico e sanitario, evidenzia il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nel trasmettere quel senso di sicurezza e di tutela del benessere comune (SALUTE), fondamentale per riprendere il cammino verso un futuro non semplice da affrontare. Del resto la sinergia consolidata, dell’Arma dei Carabinieri di Avella con il Comando di Polizia Municipale di Sperone, diretto con puntualità e professionalità dal Tenente Maurizio Sorice, costituiscono un connubio esemplare per avere tutte le garanzie necessarie ad affrontare questa emergenza sanitaria. Naturalmente il riferimento riguarda la specificità del ruolo istituzionale svolto dalle diverse parti messe in campo a tutela e salvaguardia della salute dei cittadini.

