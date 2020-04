Gli operai OTD della Comunità Montana “Partenio-Vallo Lauro- Baianese” a lavoro dal 5 maggio. Verde pubblico i primi interventi

Dal 5 maggio la comunità Montana “Partenio-Vallo Lauro- Baianese” parte con l’assunzione di tutti i lavoratori Otd, i quali inizieranno a svolgere le previste 150 giornate per l’anno in corso. Una ripresa quest’anno ritardata a causa dell’emergenza Coronavirus. I primi lavori da svolgere, come ci riferisce il presidente della Comunità Montana Domenico Biancardi, saranno la tutela del verde pubblico, pulizia di strade da erbacce e vegetazione che in questi mesi è cresciuta a dismisura. Un lavoro quello che svolgeranno i lavoratori stagionale dell’ente che è molto importante soprattutto in aiuto ai comuni di cui ne fanno parte che molto spesso non riescono a tutelare al meglio i loro paesi per una carenza di personale specifico, oltre ad essere poi pronti ad intervenire in caso di incendi boschivi.

adsense – Responsive – Post Articolo