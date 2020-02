Gli Original Fans chiamano a raccolta i tifosi per le due gare di fila al DelMauro della Scandone.

🔊 Ascolta l'articolo “In occasione delle due prossime partite casalinghe il DIRETTIVO ORIGINAL FANS 1999 chiama a gran voce tutta la tifoseria irpina e coloro che hanno a cuore le sorti della SCANDONE 1948.

Tra mille difficoltà, amarezze e delusioni è nostro dovere impegnarci insieme al raggiungimento dell’obiettivo della permanenza nel campionato di serie B.

Siamo giunti al momento cruciale del campionato, è imprescindibile un sostegno ancor più deciso e supportante nei confronti dei giocatori che indossano la gloriosa maglia della SCANDONE 1948.

Abbiamo costruito nel PalaDelMauro le più importanti imprese sportive grazie al supporto di tutti, hanno tremato giocatori e si sono piegate su questi legni squadre di caratura internazionale, ed oggi nonostante quei tempi siano lontani e sfocati, deve tornare in noi tutti lo spirito irpino, quello che ha saputo sempre rialzarsi nei momenti di difficoltà!

E’ adesso il tempo di dare anima, cuore e corpo per la squadra della nostra città, AVELLINO e SCANDONE sono un binomio indivisibile!

LA SCANDONE 1948 HA DATO TANTO ALLA NOSTRA CITTA’, ORA PIU’ CHE MAI TOCCA A NOI DARE TUTTO PER LEI!!!

TUTTI AL DELMAURO 23 FEBBRAIO E 1 MARZO ORE 18!!!”

