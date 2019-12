di Redazione sportiva

Uno striscione per stare vicini al popolo caudino e forinese da parte degli ultras dell’Avellino. Cervinara, San Martino e Celzi di Forino hanno passato momenti non felici. La sensibilità della Curva Sud non è mancata, la scritta è visibile da ieri all’esterno dello stadio Partenio Lombardi.

