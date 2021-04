“GOAL WORK_COMUNE DI ANDRETTA: Al Via l’Avviso Pubblico peri Soggetti Ospitanti Tirocini Formativi Extracurriculari”

Pubblicata dal Comune di Andretta la Manifestazione di Interesse rivolta alle Imprese, Associazioni, Liberi professionisti ed altri Enti (pubblici e privati), interessati ad ospitare tirocini formativi per giovani Neet under 35 del territorio per una durata di 3 mesi.

Questo il primo atto del Progetto “GOAL WORK_COMUNE DI ANDRETTA” iniziativa cofinanziata dalla Regione Campania e dal Dipartimento nazionale per le politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere dell’Avviso “GIOVANI in COMUNE – II finestra.

Il progetto, della durata di 12 mesi, prevede una serie di interventi messi a disposizione dal Comune di Andretta e dal Partner tecnico SANNIOIRPINIA LAB APS per favorire l’ingresso dei giovani under35, nel mondo del lavoro, tra i quali appunto: Tirocini formativi extracurriculari retribuiti, attività di orientamento specialistico, interventi di coaching, accompagnamento al training on the job e l’organizzazione di workshop sulla creazione di impresa.

Grande soddisfazione per l’Amministrazione Comunale e per il Forum dei Giovani, promotore del progetto, che invitano la comunità giovanile a prendere parte attiva agli interventi messi in campo, quali opportunità di crescita professionale e di confronto con le realtà economiche e produttive locali.

Il Bando scadrà il prossimo 30 Aprile pertanto gli enti interessati potranno scaricare il Modulo di Domanda da al Link: http://www.comune.andretta.av.it – sezione ALBO PRETORIO

