“Gocce d’Acqua”: arriva a Sorrento l’installazione artistica di Ottaiano

E’ stato lo storico Chiostro del Convento di San Francesco a Sorrento, ad ospitare la settimana tappa del video-tour dell’installazione artistica.

Settima tappa per del percorso itinerante dell’installazione artistica “Gocce d’Acqua”, ideata da Giuseppe Ottaiano nell’ambito del progetto “Campania Bellezza del Creato”, voluto dall’ Associazione Culturale Terre di Campania. Questa volta a far da cornice ad una selezione delle oltre 180 sagome di gocce dipinte da 51 artisti e da oltre 100 allievi di 7 istituti artistici campani, sono state le suggestive architetture del Chiostro del Convento di San Francesco a Sorrento, sede della sezione Design del Legno dell’indirizzo Artistico dell’Istituto Superiore “Francesco Grandi”. In particolare, ad essere esposte, sono state proprio le opere realizzate dagli allievi dei questa storica istituzione scolastica, che hanno partecipato attivamente alla realizzazione dell’iniziativa. Prosegue, dunque, il viaggio dell’installazione artistica “Gocce d’Acqua” in alcuni dei luoghi più iconici della regione Campania, con l’intento duplice di valorizzarli e incoraggiarne la scoperta unitamente alle opere degli artistici che compongono al collettiva e che, nel prossimo futuro saranno finalmente esposte dal vivo. Le opere, infatti, sono, per ora, protagoniste di video emozionanti girati presso le suggestive location selezionate e diffusi via social. Il luogo scelto per il settimo video è stato il Chiostro del Convento di San Francesco, costruito sui resti di un monastero del VII secolo, uno dei luoghi simbolo della Città di Sorrento. A rendere unica questa pregevole costruzione, concorre una architettura particolarmente suggestiva, dove si fondono uno stile di epoca trecentesca con altri di epoche successive. E’ questa la ragione per la quale a portici di archi incrociati di tufo, si alternano archi tondi che poggiano su colonne ottagonali sormontate da capitelli di squisita fattura artigianale. Una nuova location di prestigio, dunque, per raccontare ancora una volta la ricchezza e l’importanza delle risorse idriche della nostra regione, spesso non adeguatamente valorizzate, scopo precipuo per cui è nata l’installazione artistica “Gocce d’acqua”. L’esposizione dell’installazione artistica presso lo storico edificio ha ottenuto il patrocinio morale della Città di Sorrento, dell’Amci sezione diocesana di Nola, e della società GORI spa. Un ringraziamento particolare, per aver contributo al successo dell’iniziativa, va agli allievi del liceo Artistico dell’Istituto Superiore “Francesco Grandi”, al Dirigente Scolastico, Prof.ssa Daniela Denaro e ai docenti, Mena Di Somma, Enrico D’errico, Carmen Donnarumma, Gelsomina De Maio, Guido Servino, Antonella Mendoza, Rosaria Della Rosa, Luigi Ioviero, Gaetana Miccio, Francesco Tirelli. Si ringrazia, inoltre, il Sindaco della Città di Sorrento, Dott. Massimo Coppola e la Consigliera Comunale, Desiree Ioviero. Il video sarà disponibile, a partire da sabato 29 maggio, sulla pagina Facebook di Campania Bellezza del Creato, del Comune di Sorrento e della Gori.

