Governo, SIBILIA (M5S): “Buone notizie dalle consultazioni, stop litigi e subito al lavoro sui dossier urgenti”

“Buone notizie sulle consultazioni alla Camera. Portiamo avanti i programmi, le cose da fare. I cittadini italiani hanno bisogno di un governo forte che si occupi di risolvere i problemi e smetta di litigare.

Contrasto alla pandemia, programma vaccinale, ristori immediati per le imprese e le partite IVA in difficoltà, Recovery plan migliorato che dia prospettiva, sviluppo e sicurezza al nostro Paese, con uno sguardo deciso verso il Sud.

Su questi dossier servono risposte immediate che rimettano in pista gli investimenti espansivi per l’economia di tutta l’Italia.

Per questo dobbiamo metterci subito al lavoro!”