Governo, Sibilia (M5S): “Fiducia Camera segnale chiaro, domani il Senato non ignori le vere problematiche degli italiani”

“Dalla Camera dei Deputati è arrivato un segnale chiaro, inequivocabile: 321 i votanti favorevoli a dare fiducia al presidente Conte e all’operato di questo governo. Non penso che un simile risultato potrà essere ignorato da chi dovrà esprimersi domani in Senato. Auguriamoci che anche Palazzo Madama mandi un messaggio di supporto al premier, in maniera che si possa ricominciare sin lo lo da subito a progettare la ripartenza del Paese dopo un anno di crisi sanitaria. L’unica crisi che al momento turba il sonno degli italiani, che ci chiedono risposte ai loro problemi. Su questi temi le maggioranze non possono che essere solide e quanto più ampie possibile”.

