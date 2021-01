Governo, Sibilia (M5S): “Mercato delle vacche? Numeri importanti ma fondamentale il progetto politico”

Dichiarazione del Sottosegretario all’interno Carlo SIBILIA:

“Le accuse di mercato delle vacche sono ridicole. Chi parla di mercato delle vacche in questo momento tradisce l’abitudine a gestire le crisi in questo modo. Per quanto mi riguarda resto in linea con il pensiero del Presidente Conte: ritengo che i numeri siano importanti ma che prima di tutto c’è il progetto politico, che deve essere solido e forte. Abbiamo bisogno di rilanciare l’Italia a partire dalle imprese e dagli imprenditori, proteggendo le partite Iva, tutelando le famiglie e l’occupazione dei cittadini che si aspettano dal governo di vedere risolti i propri problemi, oggi aggravati sensibilmente dalla crisi sanitaria”.

E’ quanto scrive il sottosegretario all’Interno Carlo SIBILIA su facebooik.

