Governo, SIBILIA (M5S): “Rispettare il risultato del voto, ora uniti e compatti per contribuire all’azione di governo”

“La corposa partecipazione degli iscritti alla votazione in rete per dare il via libera ad un governo con a capo Mario Draghi ci conforta nella nostra convinzione che ora più che mai bisogna marciare uniti e compatti. Ora abbiamo il dovere, rispettando la volontà della maggioranza della nostra base, di contribuire in maniera determinante all’azione di governo, per far uscire tempestivamente il nostro Paese dalla grave emergenza sanitaria e finanziaria”.

E’ quanto afferma il sottosegretario all’interno Carlo Sibilia, commentando l’esito della consultazione in rete tra gli iscritti al M5S.

