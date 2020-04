Grande successo a Pasqua per il contest di Iannelli Anti-Covid 19

Strepitoso successo nel giorno di Pasqua per il primo contest gastronomico ai tempi del Corona Virus. Tanti gli artisti e non solo che hanno partecipato alla nona sfida di intrattenimento, visto la restrizione in casa per l’emergenza Covid 19. Ad ideare l’evento Angelo Iannelli, conosciuto come l’ interprete della maschera di Pulcinella . Ha pensato bene di stimolare le persone a casa e tenere impegnate intere famiglie a Pasqua dove in questa domenica i partecipanti hanno preparato piatti tradizionali di Pasqua e dolci . Una emozionante kermesse, dove non è mancata inventiva, passione e originalità di ogni concorrente. Sul profilo Facebook dell’artista sono state inviate tantissime foto delle specialità di Pasqua: Pastiere, casatielli, tortani ma anche primi piatti alcune corredate da video – presentazione.

Tanti i partecipanti che hanno preso parte al contest gastronomico con le loro ricette: La conduttrice e attrice Veronica Maya , l’attore Nunzio Ceglie, i giornalisti: Francesca Cicatelli, Valentina Capuano, l’imprenditrice Rossella Giaquinto, la modella Giulia Accardo e ancora: Pasquale Ragosta, Sandro Ferrara, Pasquale Imma Angelini, Luigi Italo Dangelo, Silva Marzullo, Michele Conte, Giovanni Di Mattia, Mary Coppola ed Elena Giordano . Giudice è stato il noto Imprenditore Antonio Ferrieri del noto brand “Cuori di Sfogliatelle , che ha apprezzato tutte le specialità preparate dai partecipanti, apprezzando l’impegno e la creatività di ognuno, decretando poi come vincitore assoluto il giovanissimo aspirante chef Francesco Di Maro con le specialità: Pastiera e Tortano , Ferrieri ha affermato: Non è semplice fare la pastiera , ma il giovane Di Maro ha presentato una vera specialità , ben cotta , alta e degna rappresentate della città di Napoli. Ha voluto premiare ancora la conduttrice TV e attrice Valentina Maya che ha coinvolto i suoi piccoli bambini nella preparazione della pastiera napoletana e ancora Rossella Giaquinto , Valentina Capuano e Mary Coppola con le loro specialità il tortano napoletano “In cucina con Pulcinella continua e vi aspetta la prossima sfida sempre più emozionante ” – ha dichiarato lo stesso Iannelli seguitissimo sui social – con un post scritto di ringraziamento per tutti coloro che hanno preso parte a questa bella iniziativa.

Il contest lanciato su Facebook dal popolare Pulcinella è diventato ormai un evento imperdibile e contagioso per tanti partecipanti occasione di lavoro .

Comunicato stampa

