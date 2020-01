Grande successo per la Befana a Mariglianella

Anche quest’anno a Mariglianella la tradizione è stata rispettata, una grande affluenza di bambini si è registrata presso l’Aula Consiliare del Comune per la V Edizione “E’ arrivata la Befana. Organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con l’Associazione Incantesimo Napoletano con l’importante patrocinio morale di Telethon. Manifestazione fortemente voluta dal Sindaco Felice Di Maiolo e dall’ Assessore Sport Cultura e Spettacolo Felice Porcaro, entrambi presenti ed entusiasti dell’iniziativa, hanno ringraziato gli organizzatori per la bellissima giornata donata ai tantissimi bambini e le numerose famiglie intervenute . In un’Aula Consiliare stracolma di persone provenienti anche dai comuni limitrofi, i veri protagonisti sono stati i bambini che si sono lasciati coinvolgere dall’allegria della Befana: musica, cabaret, giochi di magia, balli e tanto divertimento. Presenti per l’Amministrazione Comunale anche l’Assessore al Bilancio Russo Arcangelo, il Responsabile Servizi Generali del Comune di Mariglianella Dott. Francesco Principato e il Consigliere Mimmo Ottaiano, L’evento è stato curato e presentato dall’ Ambasciatore del Sorriso, Angelo Iannelli. Suggestivo e significativo lo spettacolo del mago Mr Pepe, coaudivato dai tanti animatori di

Incantesimo Napoletano . Applausi per il giovanissimo talento nazionale del canto Ciro Marra , che ha riscaldato il folto pubblico con due sue canzoni “Abbracciam” e Mamma”. Sono stati tantissimi i doni consegnati dalla Befana di Mariglianella interpretata dall’attore Angelo Iannelli: giocattoli, calze, libri e quaderni. Inoltre i bambini presenti hanno potuto gustare un ricco buffet costituito da pizzette, cornetti, graffette e cioccolatini. Diversi anche i bambini meno fortunati che hanno partecipato con entusiasmo, ricevendo doni e sorriso . Finale gioioso con un grande trenino, formato da tutti i presenti e capeggiato dalla Befana che ha girato in lungo e in largo la sede del Comune cantando con gioia viva la “Befana di Mariglianella” Soddisfatto Angelo Iannelli che ha ringraziato, a nome della Vesuvius, l’Amministrazione Comunale di Mariglianella, Telethon, l’ Associazione Incantesimo Napoletano per la splendida manifestazione.

