Grottaminarda (AV). Domani il mercato settimanale solo per generi alimentari

Nonostante la “Zona Arancione” resta confermato anche per questo lunedì 7 dicembre il Mercato esclusivamente dedicato ai generi alimentari dato che si tratta di un giorno prefestivo. Lo chiariscono il Sindaco e l’Amministrazione Comunale attraverso l’Avviso n. 47.

Visto l’andamento epidemiologico ancora poco chiaro nell’ambito territoriale della Regione Campania e che anche nella cosiddetta “Zona Arancione non è possibile lo spostamento tra diversi Comuni se non per motivate necessità, ma soprattutto vista la circolare del Ministero dell’Interno che stabilisce : “nelle giornate prefestive e festive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno, oltre che dei mercati e dei centri commerciali, anche delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali, delle aggregazioni di esercizi commerciali e delle altre strutture ad essi assimilabili”, l’Amministrazione comunale ritiene non opportuno far svolgere il Mercato a tutte le attività del commercio ambulante, riservandosi di rivalutare la situazione alla luce di nuove disposizioni da parte di Governo e Regione Campania per lunedì 14 dicembre.

Naturalmente annullata la tradizionale Fiera dell’Immacolata.

