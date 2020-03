GROTTAMINARDA (AV) – Noleggia l’auto ma non la restituisce: 40enne denunciato dai carabinieri.

Aveva preso a noleggio un’auto e non l’aveva riconsegnata una volta terminato il periodo come da contratto. Per questo motivo un 40enne di Grottaminarda è stato denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno rinvenuto nel centro abitato di Grottaminarda l’autovettura in questione che è stata restituita all’avente diritto.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 40enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento in quanto ritenuto responsabile del reato di Appropriazione indebita.

