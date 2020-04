GROTTAMINARDA (AV). Raccolta di fondi per cittadini in difficoltà.

L’Amministrazione Comunale di Grottaminarda ha inteso aprire un conto corrente bancario finalizzato a raccogliere fondi da destinare ai cittadini che si trovano in avversità economica a causa della pandemia da Coronavirus. Oltre all’emergenza sanitaria è necessario, infatti, riuscire a contenere anche l’emergenza sociale. Sappiamo che siete già in tanti ad aiutare qualcuno che ha necessità, una persona sola, una persona anziana, una famiglia vostra vicina che ha bisogno, ma possiamo e dobbiamo fare ancora di più, tutti insieme, come sempre.

Si tratta di un conto corrente dedicato così come previsto dall’art. 66 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, le cui entrate saranno destinate unicamente alle famiglie in difficoltà.

Le donazioni possono essere effettuate, quindi, sul Conto Corrente intestato a:

Comune di Grottaminarda Protezione Civile Emergenza Covid19

IBAN: it63f0855375730003000358088

CODICE BIC: ccrtit2tflu

CAUSALE: donazione per emergenza covid19 ex art.66 DPCM n.18/2020

Si ringrazia anticipatamente quanti con estrema generosità vorranno donare una piccola o grande cifra. La Comunità di Grottaminarda ha sempre saputo esprime solidarietà nei momenti di necessità, questo è uno di quelli.

