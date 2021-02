GROTTAMINARDA (AV). Supporto agli anziani per prenotare il vaccino anti-covid.

Il Comune di Grottaminarda ha predisposto un servizio di supporto agli ultraottantenni che dovessero trovarsi in difficoltà nel prenotare il vaccino anti-Covid sull’apposita piattaforma “Sinfonia”.

Il lunedì, il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.00 presso il Municipio ci sarà un’assistente sociale, la Dottoressa Pizzano, che aiuterà gli anziani ad inserire i propri dati. È indispensabile portare con sè la Tessera Sanitaria; per la registrazione, infatti, è necessario inserire Codice Fiscale, numero di tessera e fornire un indirizzo e-mail ed un cellulare poichè il portale richiede la verifica del numero di telefono fornito tramite un codice inviato via SMS, gli stessi dati saranno poi utili per la conferma e la convocazione.

I vaccini verranno somministrati presso l’Auditorium di Grottaminarda a partire dalla fine del mese di febbraio.

La campagna di adesione alla vaccinazione anti-Covid per la popolazione campana oltre gli 80 anni di età è stata avviata dalla Regione Campania sabato 30 gennaio con l’attivazione delle registrazioni sulla piattaforma informatica al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/

L’Amministrazione comunale di Grottaminarda ed in particolare l’Assessore alla Promozione della Salute, Marcantonio Spera, invita caldamente quanti leggeranno questo comunicato a raggiungere in maniera capillare parenti, amici e conoscenti per sensibilizzarli alla vaccinazione, pregandoli di recarsi in Municipio se non dovessero essere in grado di iscriversi da soli sulla piattaforma o se non dovessero avere un familiare disponibile che possa farlo per loro.

