GROTTAMINARDA. COMPLETATA L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE

Stilato dall’Azienda Consortile per la Gestione delle Politiche Sociali dell’Ambito Territoriale A1, anche il secondo elenco dei beneficiari dei “Buoni Spesa”, ai sensi dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Lo rende noto il Dirigente di Struttura del Comune di Grottaminarda, attraverso un nuovo Avviso pubblico in cui sono consultabili i nominativi, individuati, anche in questo caso, con le sole iniziali e con il numero e la data di protocollo della relativa richiesta, al fine di garantire la tutela della privacy.

Si tratta di altri 100 beneficiari, questa volta in via “subordinata” che, a seconda della propria situazione reddituale, riceveranno da un minimo di 4 ad un massimo di 12 buoni spesa da 50 euro per un valore tra i 200 e i 600 euro da spendere per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità igienico-sanitari presso diversi esercizi commerciali. L’elenco di tali esercizi convenzionati è stato pubblicato sul sito istituzionale.

La distribuzione dei buoni inizierà la prossima settimana. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è di consegnarli a tutti entro le vacanze di Natale.

L’Avviso con l’elenco dei beneficiari è scaricabile dal sito istituzionale.