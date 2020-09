GROTTAMINARDA. Consegnati i lavori per la bretella di collegamento tra le provinciali 257 e 38 in località Piani.

L’Anas ha comunicato al Comune di Grottaminarda che sono stati consegnati i lavori all’impresa aggiudicataria, per la realizzazione della nuova bretella che consentirà di ripristinare la strada “Fontanelle 1”, importante asse viario comunale non solo per favorire i collegamenti a tutti gli abitanti di contrada Piani, ma soprattutto perchè rappresenta un’utile interconnessione tra due strade provinciali: la Sp257, ex SS91 Valle Sele e la Sp 38 che collega a Frigento, Sturno e all’Alta Irpinia.

Si tratta di una strada da realizzare ex novo che partirà nei pressi del “Centro Padre Pio” per sbucare dopo il bivio di Sturno. Sarà completamente a carico dell’Anas su progetto dell’Uffico Tecnico Comunale.

“Fontanelle 1” fu interrotta quando fu realizzata la “Variante Anas” della ex 90 delle Puglie poichè fu costruito un solo ponte; il Comune di Grottaminarda ne fece rilevare, ovviamente, la necessità e l’Anas prese impegni a realizzarla a proprie spese, compresi gli espropri, dopo che il Comune ne avesse realizzato il progetto.

Al termine dei lavori l’Anas consegnerà la bretella al Comune di Grottaminarda. Dunque si dà atto a questo importante ente con il quale persistono proficui rapporti istituzionali, di onorare gli impegni presi.

Un’altra novità riguarda la strada Marmore che sarà riammodernata e rifunzionalizzata dal Comune con fondi regionali. Anche questa una strada di collegamento importante a servizio di un’area abbastanza popolata e di interconnessione verso Gesualdo e Sturno.

Le due strade si collegheranno e nell’insieme miglioreranno del cento per cento la viabilità dell’intera zona.

