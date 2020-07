GROTTAMINARDA. GIOVEDÌ CONSIGLIO COMUNALE. TRA I PUNTI IL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato per giovedì 30 luglio, alle ore 17,00, presso la Sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi, una seduta ordinaria del civico consesso, con seconda convocazione per venerdì 31 luglio sempre alle 17,00. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

All’ordine del giorno il Rendiconto della gestione dell’Esercizio finanziario 2019, e poi altri 9 punti tra i quali il Progetto di sviluppo territoriale approvato dal Consiglio Provinciale, l’approvazione di un Pua (Piano urbanistico attuativo) di iniziativa privata in località Pioppi/Catauro, una convenzione relativa ad un P.d.C. (Permesso di costruire), la sdemanializzazione del tratto di strada vicinale Carolone 2, il riconoscimento di un debito fuori bilancio in seguito a sentenza Corte di Appello Napoli.

Infine si parlerà di aliquote, Imu e Tari, con l’approvazione di regolamenti, modifiche e tariffe.