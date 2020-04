GROTTAMINARDA. Gli auguri e i ringraziamenti del sindaco alla stampa

Gentile Direttore, gentili Redattori, gentili Corrispondenti, in questo periodo di grande emergenza, un ringraziamento particolare possa giungere a voi della stampa per la puntuale ed impegnativa opera di informazione, di cronaca degli eventi ma anche per gli importanti articoli di fondo che invitano le Comunità e i Cittadini a riflettere, a ragionare, ed anche a ritrovare nuovi valori e nuove ragioni di riorganizzazione della propria vita rispetto al mutare degli eventi. Si coglie quindi l’occasione della Santa Pasqua per esprimere gratitudine a tutti gli organi di stampa oltre che per formulare gli Auguri. Che possa essere per voi una serena Pasqua e con l’auspicio per tutti di un nuovo “risorgimento” dell’Italia ed una “resurrezione” all’insegna di una cristianità che dovrà sempre più infondere energia nel nostro agire quotidiano.

Con profonda stima porgo i più cordiali saluti Sindaco Angelo Cobino

adsense – Responsive – Post Articolo