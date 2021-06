Subito dopo le ore 14’00 di oggi 28 giugno, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, è intervenuta ad Ariano Irpino in via Leopardi, per un incendio che ha riguardato due autovetture in sosta. Le fiamme che hanno avvolto i veicoli sono state spente mettendo anche in sicurezza l’area.

