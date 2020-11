GROTTAMINARDA. INGRESSI ALL’UFFICIO TRIBUTI CONTINGENTATI: PRENOTAZIONE ON-LINE.

L’emergenza sanitaria in corso continua ad imporre ingressi negli uffici comunali contingentati e solo per stretta necessità, al fine di prevenire il diffondersi del virus e salvaguardare la salute di cittadini ed operatori.

In particolare il Comune di Grottaminarda informa coloro i quali stanno ricevendo notifiche di accertamento e solleciti di pagamento relativamente a tributi locali che è necessario prenotare l’accesso allo sportello on-line, come riportato sull’avviso di pagamento ricevuto.



Per interloquire, nel giorno e nella fascia oraria desiderati, con lo sportello di Gamma Tributi Srl, società concessionaria per la riscossione e a supporto del “Servizio Tributi”, occorre necessariamente effettuare la prenotazione compilando la scheda on-line disponibile sul sito istituzionale al link https://grottaminarda.gammatributi.com.



Il sistema, facilissimo da utilizzare, mostra un calendario dove sono riportati i giorni di apertura e gli intervalli temporali disponibili; con semplici click del mouse, sarà possibile selezionare sia il giorno che l’orario dell’appuntamento e completare la registrazione con i propri dati (nome, cognome, email e numero di cellulare). Si ricorda inoltre che in considerazione del divieto di assembramento imposto dall’emergenza sanitaria, l’accesso sarà permesso ad una sola persona senza accompagnatori. La prenotazione on-line è l’unico strumento che assicura l’ingresso, in assenza non è possibile garantire il ricevimento presso lo Sportello Tributi.

