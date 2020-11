GROTTAMINARDA. MARTEDÌ IN CONSIGLIO IL BILANCIO DI PREVISIONE.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato una seduta ordinaria dell’assise per martedì 10 novembre alle ore 17,30 e per giovedì 12 novembre sempre alle 17,30 in seconda convocazione. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Il Consiglio Comunale si terrà, come di consueto, nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi con le modalità prescritte dal protocollo anti-contagio dal virus Sars Cov2.

Sette i punti all’ordine del giorno tra i quali il Piano di alienazione per l’anno 2020; il Programma degli incarichi di studio, consulenza e collaborazione per l’anno 2020, il Piano di Zona per l’edilizia economico e popolare e per gli insediamenti produttivi che possono essere ceduti in proprietà ed il diritto di superficie. Ed ancora al punto 5 il piano triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti di beni e servizi, l’approvazione del D.U.P. 2020/ 2022 al punto 6, ed infine, il Bilancio di Previsione 2020 /2022.

