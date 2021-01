Grottaminarda. Ritrovato senza vita il corpo di Domenico Carrara nel Bresciano.

Notizia che non si sarebbe mai voluta apprendere, il 33enne grottese Domenico Carrara è stato ritrovato privo di vita. Come riporta Brescia Today, oggi il ritrovamento del corpo da parte del Soccorso Alpino a Bienno, nei pressi di località Castello. Il ragazzo svolgeva il ruolo di collaboratore scolastico a Berzo Inferiore. Domenica sera era uscito per fare una passeggiata tra i boschi che circondano il paese. Non ha fatto più ritorno, da li’ l’allarme, le ricerche fino alla tragica scoperta.

