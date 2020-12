GROTTAMINARDA. ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE DEL 2020. TRA I PUNTI: LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI AL BILANCIO.

Il Presidente del Consiglio Comunale di Grottaminarda, Antonella Meninno, ha convocato una seduta ordinaria dell’assise per lunedì 28 dicembre alle ore 17,00 e per martedì 29 dicembre sempre alle 17,00 in seconda convocazione. In entrambi i casi sarà rispettata l’ora di tolleranza.

Il Consiglio Comunale si terrà, come di consueto, nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Palazzo Portoghesi con le modalità prescritte dal protocollo anti-contagio dal virus Sars Cov2 ed approvate dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari.

Corposo l’ordine del giorno con una serie di argomenti tecnici tra i quali la Salvaguardia degli Equilibri al Bilancio di Previsione e conseguente variazione al DUP.

Inoltre “Pandemia e sviluppo”, richiesta di finanziamenti ordinari e straordinari per la crescita dei territori delle zone interne e dell’Italia.

adsense – Responsive – Post Articolo