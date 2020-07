Guardia dei Lombardi (AV) – Incidente stradale mortale, muore donna 36enne

Si è verificato in mattinata di oggi domenica 12 luglio in Località Taverne.

Purtroppo per una donna che era a bordo di una delle due auto coinvolte nel sinistro, non c’è stato nulla da fare. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. La donna morta nell’incidente aveva 36 anni e risiedeva a Ravenna. Vi sono stati altri due feriti, un uomo di 33 anni e una donna di 57 anni entrambi trasportati presso l’ospedale di Ariano Irpino per essere sottoposti a cure mediche. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza.

