Nella tarda serata di ieri 10 maggio, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, sono intervenuti a Guardia dei Lombardi, in contrada Santa Maria, per un incendio che ha interessato tre rotoballe di fieno. Le fiamme sono state spente e messo in sicurezza l’area.

